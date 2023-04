Somma, Sergio D’Avino: “Piazza, Stadio Comunale, campetto Rione Trieste: “Raggiunti gli obiettivi programmati”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere Sergio D’Avino.

Con immensa gioia posso affermare che la strada percorsa è quella giusta. In campagna elettorale avevo sottolineato l’importanza di portare a compimento determinati obiettivi da me programmati nella precedente amministrazione in qualità di assessore e vicesindaco: la riqualificazione di P.zza V. Emanuele III con riassetto delle aree verdi e creazione di aree gioco per bambini ; la messa in sicurezza del campetto polivalente a Rione Trieste; Orgogliosamente annuncio che anche il Campo Felice Nappi è stato sistemato e dato in concessione.

Un passo alla volta, ogni tappa di questo percorso è stata raggiunta.

T.Edison diceva “niente può sostituire il duro lavoro” e grazie al nostro impegno, Mio e del Sindaco Salvatore Di Sarno, si sono potuti e si potranno ridare gli spazi alla Città, ma soprattutto ai “cittadini speciali” del nostro territorio. Ma il viaggio continua ci sono altre mete da raggiungere. Con il gruppo Somma Libera e Forte, il Mio, il nostro lavoro continua insieme ai nuovi assessori Rubina Allocca e Laura Polise. Altri progetti stanno prendendo forma, altre risorse metteremo in campo al fine di dare uno spazio ai nostri ragazzi in cui possano esprimersi in libertà, perché tutte le famiglie possano sentire la nostra vicinanza, delle Istituzioni e della Ns. Amministrazione; Amministrazione Di Sarno.