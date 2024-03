Somma, parte la riqualificazione e la valorizzazione del territorio

Riceviamo e pubblichiamo.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano) : “Approvato Piano Opere Triennali: ben 500.000 euro per la riqualificazione della zona di Montagna, di Santa Maria a Castello con valorizzazione dell’intera area. Ben 677.000 euro anche per il Castello di Lucrezia D’Alagno ed ancora riqualificazione di strade. In Via Colonnello Aliperta aree per eventi. Riqualificazione dello Stadio Comunale con Campo Polivalente, un’area dove andremo a realizzare un Polo Sportivo, realizzazione di un parcheggio a raso e arredo in Via Aldo Moro. Ben 19.000.000 di euro per opere che trasformeranno Somma. Abbiamo aperto i cantieri per la nuova scuola in Santa Maria del Pozzo per il Terzo Circolo Didattico, per il Primo Nido Comunale in Via Giulio Cesare, per la ristrutturazione del plesso capoluogo del Primo Circolo Didattico, per la realizzazione del Parco di Rigenerazione Urbana tra Via Marigliano e Via San Sossio. A breve aprirà il cantiere per il Primo Parco Urbano nella storia di Somma, in Via Giulio Cesare”.

“Trasformeremo Somma nel prossimo biennio. Abbiamo approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Tante le novità importanti. Puntiamo sulla riqualificazione della Montagna. Ben 500.000 euro per la valorizzazione e la riqualificazione di tutta la zona di Santa Maria a Castello, con una nuova piazza e nuovi servizi per rendere l’area turistica. Altri 200.000 euro per il Museo Etnostorico delle Genti Campane che si trova sempre a Santa Maria a Castello, nell’area adiacente al Santuario. Ben 3.762.000 euro saranno per la realizzazione del Parco Urbano in via Giulio Cesare, il primo Parco Urbano nella storia di Somma Vesuviana che nascerà nei pressi dell’area archeologica e il cui cantiere è di prossima apertura. Altri 677.000 saranno per l’efficientamento energetico del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno. In via Colonnello Aliperta, avremo un’area urbana per eventi con un progetto da 573.000 euro. Molto continueremo a fare sulle scuole. Finanziamo il quarto lotto, ben 130.000 euro per l’efficientamento energetico dei plessi scolastici. Ricordo che abbiamo aperto i cantieri per la realizzazione del Primo Nido Comunale che sorgerà in Via Giulio Cesare, per una completa ristrutturazione del plesso scolastico capoluogo del Primo Circolo Didattico in Via Roma, per la realizzazione della nuova scuola in località Santa Maria del Pozzo, per la realizzazione della Nuova Area Mercatale con Parco Urbano e Rigenerazione Urbana tra Via San Sossio e Via Marigliano. Iul Piano Triennale prevede opere per ben 19.000.000 di euro. Ringrazio l’architetto Giuseppe Schiattarella, Responsabile P.O.4 Lavori Pubblici”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Strade nuove, adeguamento dello Stadio Comunale, ma interventi anche per il Cimitero e la viabilità.

“Il Piano Triennale prevede 8.400.000 euro per il Sistema Cimiteriale, ma anche 770.000 euro per l’adeguamento dello Stadio Comunale con la realizzazione di un Campo Polivalente e copertura. Importanti interventi anche sulla viabilità, con opere importanti. Ad esempio 1.000.000 di euro per la realizzazione di un nuovo svincolo sulla Superstrada 268, ben 166.000 euro per la Riqualificazione di Via Cammarelle, 176.000 euro per la riqualificazione di Via Coppola, 723.000 euro per la realizzazione di un Parcheggio a raso ed arredo in Via Aldo Moro. Ed ancora ben 195.000 euro per la Riqualificazione di Via Macedonia – ha concluso Di Sarno – altri 182.000 euro per Via San Giorgio, 117.000 euro per la riqualificazione dell’area antistante il Complesso di Santa Croce in località Santa Maria del Pozzo. Dunque da una parte abbiamo cantieri già aperti, dall’altra se ne apriranno altri nei prossimi anni e interesseranno tutta la città. Da una parte aree verdi per trekking, ampliamento di infrastrutture sportive, miglioramento del tempo libero, dall’altra valorizzazione del Patrimonio Culturale e tante opere di edilizia scolastica e interventi sulla viabilità”.