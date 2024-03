Senatore Gasparri in visita nei comuni vesuviani

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani, sabato 9 marzo, l’onorevole Maurizio Gasparri sarà in visita nell’area vesuviana in particolare: Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana e Castellammare di Stabia.

Un incontro sulle problematiche afferenti il funzionamento del giudice di pace di Sant’Anastasia, una manifestazione politica a Pollena Trocchia, alla presenza di Sindaci e amministratori locali di Forza Italia, la visita alla Villa Augustea, sito archeologico di Somma Vesuviana, e infine, a Castellammare di Stabia, la riunione di insediamento del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia. È ricco il programma della visita che il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo azzurro in Senato, farà domani, sabato 9 marzo, nell’area vesuviana. Si comincia già alle 10 presso il Comune di Sant’Anastasia per approfondire le criticità relative al funzionamento degli uffici del locale Giudice di Pace, competente territorialmente anche per i comuni di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla. Ad accoglierlo, il sindaco anastasiano Carmine Esposito, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Arturo Rianna, e il Presidente UAMSA (Unione Avvocati Mandamento Sant’Anastasia), Lucia Iorio. A seguire appuntamento al Castello Santa Caterina a Pollena Trocchia, per un incontro politico in cui interverranno anche, oltre a Francesco Pinto, Annarita Patriarca, coordinatore provinciale di Forza Italia, Franco Silvestro, della segreteria nazionale azzurra, e Fulvio Martusciello, Capogruppo al Parlamento Europeo e coordinatore regionale di FI. A seguire, la visita a “Villa Augustea”, in cui Gasparri sarà accompagnato dalla Professoressa Paola Villani, Direttrice del dipartimento dei Beni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e dal Professore Antonio De Simone, che ha condotto la campagna di scavo presso il sito in collaborazione con gli archeologi dell’Università di Tokyo. Infine, l’insediamento del coordinamento provinciale di recente elezione a Castellammare di Stabia. «Siamo lieti che l’onorevole Gasparri abbia accettato il nostro invito nell’area vesuviana, e anzi con la consueta disponibilità abbia voluto mettere insieme diverse tappe per meglio conoscere criticità e punti di forza di questo territorio, per incontrare amministratori locali del nostro partito e far sentir forte qui la presenza dei vertici di Forza Italia» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia e vicecoordinatore provinciale di FI, che ha organizzato la giornata di domani.