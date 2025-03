Somma, il dissenso degli esercenti contro le modalità di attivazione della ZTL al Casamale : “Pronti alla serrata”

Riceviamo e pubblichiamo dagli esercenti del Borgo Casamale

Sabato 08/03/2025 ore 10:00 presso la Piazza Collegiata gli esercenti del Borgo Casamale manifesteranno il proprio dissenso con una serrata delle proprie attività contro la modalità dell’attivazione e degli orari della ZTL

Il malcontento, si precisa, non è dovuto all’attivazione della ZTL, che è stata voluta fortemente dal borgo ma la protesta è contro:

• le modalità,

• le fasce orarie,

• l’assenza dei servizi di supporto (Parcheggio etc. etc.)

inoltre in contrasto con quanto concordato con le associazioni di categoria sul territorio l’amministrazione non ha tenuto in alcun conto delle osservazioni dei residenti e degli esercenti che da anni evidenziano una serie di criticità.

Organizzata in questo modo la ZTL non rappresenta una “svolta epocale” come definita dal Sindaco ma la morte e la ghettizzazione di un importante e poco valorizzato centro storico.

Si invitano i residenti , le associazioni di categoria e i cittadini tutti, a partecipare per avviare un dialogo concreto con le istituzioni che porti ad una soluzione ed una attivazione confacente alle reali esigenze e peculiarità del Nostro Amato Borgo.