Somma, fondi per la riqualificazione del Casamale e del Castello D’Alagno

Finanziato il progetto di riqualificazione urbana dell’area del Borgo Antico del Casamale da Via Ferrante D’Aragona a Via Colonnello Aliperta. Finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Resilienza con fondi europei.

Finanziato, con l’otto per mille, il restauro del Castello di Lucrezia D’Alagno, nei pressi del Centro Storico.

Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Riqualifichiamo l’area che va da Via Ferrante D’Aragona a Via Colonnello Aliperta, creando un nuovo parcheggio, aree di aggregazione sociale, spazi per eventi. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea con NexGeneration nell’ambito del Piano Nazionale di Resilienza. Finanziato anche un altro progetto riguardante il restauro del Castello di Lucrezia d’Alagno. L’obiettivo è quello di sviluppare la vocazione turistica del Centro Storico”.

“Finanziato il progetto per “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI COLLEGAMENTO COMPRESA TRA VIA FERRANTE D’ARAGONA E VIA COLONNELLO ALIPERTA”. Il progetto è stato finanziato con fondi europei di NextGeneration, nell’ambito del Piano Nazionale di Resilienza. Diamo un nuovo volto all’intera area da Via Ferrante D’Aragona e Via Colonnello Aliperta. E’ un progetto ambizioso, importante ed è stato finanziato. Ora contiamo di avviare l’iter che porterà alla realizzazione dei lavori. Nasceranno spazi per eventi, area parcheggio, luoghi di aggregazione sociale, percorsi pedonali vivibili. E’ un intervento che a riflesso andrà a rilanciare il Borgo Antico del Casamale, sul quale stiamo già intervenendo con l’attivazione della ZTL.

Finanziato anche il progetto di restauro del Castello di Lucrezia d’Alagno, risalente al 1456 – 1458, costruito da Re Alfonso D’Aragona e situato appena fuori il Borgo Antico del Casamale. Anche questo intervento è volto a creare le condizioni affinchè il Centro Storico possa essere un punto di riferimento per tutto il territorio e a vocazione turistica! Per tale progetto abbiamo fatto riferimento al finanziamento legato all’otto per mille”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.