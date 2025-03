Fitness Trybe trionfa al campionato regionale di Aerobica

Pomigliano d’Arco – Grande successo per gli atleti della società, che conquistano il podio in diverse categorie.

Lo scorso sabato 8 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, si è svolto il campionato regionale di Aerobica, che ha visto la partecipazione di atleti delle categorie

Gold, Silver Eccellenze e Silver. La Fitness Trybe, società di ginnastica che si allena proprio in questa struttura, ha ottenuto risultati eccellenti sia nelle competizioni individuali che di squadra.

La giornata di gara è iniziata con le categorie Silver al mattino, per poi proseguire nel pomeriggio con le esibizioni Gold. Tra i protagonisti della competizione, spiccano i nomi di

Impero Miriam e Tufano Archetto Mario, che si sono classificati primi sia nella categoria coppia mista sia individualmente. Essendo stati gli ultimi a esibirsi tra i senior, la tensione

era alle stelle, ma i due atleti hanno saputo gestire l’ansia incoraggiandosi a vicenda e affidandosi a piccoli rituali scaramantici. Prima di gareggiare con la coppia, i due atleti si raccomandano a vicenda di pensare solo a divertirsi. Miriam, ad esempio, ha raccontato,

riguardo le competizioni singole, di darsi qualche colpetto sul viso per caricarsi prima di salire in pedana.

Anche la categoria Junior ha regalato grandi soddisfazioni alla Fitness Trybe: il trio composto da Mautone Maria, Traino Ilaria e Tufano Roberta ha conquistato il primo posto, ottenendo ottimi piazzamenti anche nelle prove individuali.

Le giovani atlete hanno vissuto la gara con determinazione e serenità. In particolare, Ilaria Traino ha condiviso il suo metodo per affrontare la competizione: visualizzare la coreografia sulla pedana prima dell’esibizione e compiere uno “split portafortuna” per darsi la giusta carica. La competizione è stata un’esperienza speciale anche per chi ha esordito in gara, come Francesca Pia Taurasio, Gabriella Manna e Romano Chiara, che hanno trovato nel sostegno degli allenatori la chiave per vivere al meglio questa prima sfida.

L’allenatrice Serena Piccolo ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai

suoi allievi: “Li ho allenati da anni, ho sempre creduto nel loro talento e nella loro crescita. Non è facile intraprendere un percorso così impegnativo, ma i miei atleti hanno dimostrato di essere speciali. Quest’anno più che mai, sono fiera di loro al 100%” . Con questi successi, la Fitness Trybe si conferma una realtà di spicco nel panorama della

ginnastica aerobica regionale e nazionale, pronta a nuove sfide e traguardi sempre più ambiziosi