Somma, Dema: domani presidio dei lavoratori al Centro Direzionale

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Gentili tutti,

Con la presente vi chiediamo di presenziare al nostro fianco al presidio indetto dalla Rsu al centro direzionale isola A6 per domani 28/02/2025 dalle ore 10.

Il piano di Adler per Dema è una vergogna!

I lavoratori di Dema e le loro famiglie domani saranno in presidio per loro ma anche per tutta la cittadinanza del territorio, la presenza di ciascuno di quei cittadini che condivide questa battaglia al nostro fianco è un dovere per chiunque potra esserci, siamo sicuri che ci sorprenderete.

Oggi la nostra comunità è stata scossa da un lutto terribile e improvviso, che ha riguardato un nostro collega, saremo li tutti anche per lui e i suoi figli per tutti quelli che hanno condiviso con noi questa battaglia interminabile che va avanti dal 2009 e che vogliamo e faremo di tutto, perché finisca nel migliore dei modi.

In fede

La Rsu

Dema spa

Somma Vesuviana