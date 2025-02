Saviano, tutto pronto per il Carnevale 2025

Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA DEL CARNEVALE SAVIANESE ANNO 2025:

• Il Carnevale di Saviano 2025 è stato un evento straordinario, in cui un palcoscenico dove oltre cinquantamila persone ,riversate per tutta la giornata tra centro storico ,e aree nuove che si riversano sul percorso di circa tre km , fino ad arrivare con i carri area allestita con palchetto d’onore al comune, e mostrare nello splendore delle scenografie dei balletti preparati dai comitati dei carri .

• La sicurezza è stata una priorità fondamentale, le forze in campo, IL Comandate Carabinieri di Saviano e uomini del battaglione cc ,per fronteggiare eventuale ordine pubblico ,IL Comandate Polizia Municipale di Saviano con i suoi uomini per fronteggiare le loro competenze, Quest’anno, il contributo imprescindibile, grazie agli operatori della sicurezza A.I.S.A. capitanati dal responsabile di settore SAFETY cav. Giovanni Cimmino (Addetti Italiani Sorveglianza Assistiti) Safety Security la manifestazione ha avuto una gestione impeccabile sotto il profilo della di prevenzione e Sicurezza per i cittadini intervenuti In logo, tutte le forze in campo di oltre cento (100) operatori tra uomini e donne in divisa, personale esperti e pronti a intervenire in ogni circostanza dislocati sul percorso cittadino .

• Sono stati sorvegliati tutti i varchi dal personale A.I.S.A. d’ingresso e uscita del percorso di carnevale allestita con carri allegorici, area comunale allestito un posto medico avanzato (P.M.A. ) con personale medico e infermieri , personale a piedi con defibrillatori (DAI) pronti alle esigenze ad un eventuale richiesta, anche per affrontare una magro emergenza messe in campo per fronteggiare sono disponibile, cinque ambulanze di tipo A e tipo B, personale (A.I.B. antincendi )con quattro mezzi e operatori con titolati rischio elevato antincendi e volontari di protezione civile a supporto presenti e operanti in logo, anche per un allestimento per tutti gli operatori e forze in campo per la preparazione dei pasti caldi .

• grazie alla gestione di un potente ponte radio delle radiocomunicazioni da parte del Settore TLC_EM A.I.S.A., un compito affidato al Dott. Paolo Lanzotti, Responsabile del Settore Radiocomunicazioni in Emergenza, e un coordinatore con il sopra visore del resp. SAFETY ,permettendo tutta l’area sotto controllo , non solo i cittadino partecipando alla festa citata , ma anche di una eventuale richiesta del singolo cittadino non partecipante alla festa , di poterlo scorrere direttamente in casa propria grazie al sistema radio Il Dott. Lanzotti impiegato nella sala OPERATIVA posto appositamente al Comune ,interfacciandosi anche con il centro operativo comunale C.O.C. attivato dal SINDACO per l’evento carnevale per la gestione e il coordinamento dei servizi alla popolazione in fase di soccorso, questo e la macchina operante dietro al palcoscenico che non si vede , ma vigila istantaneamente su percorso cittadino per il passaggio dei carri con uomini ,donne ed personale altamente qualificato nei propri ruoli.

• Un sentito ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale di Saviano e tutti i collaboratori del Sindaco, Vincenzo Simonelli che hanno reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione, permettendo che il Carnevale di Saviano 2025 si svolgesse in completa sicurezza e tranquillità, di tutti i cittadini riversati tra le strade citate. Grazie a tutti.