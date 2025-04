Somma, Art Summit 2025 e annuncio della Biennale del Vesuvio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA: Art Summit 2025 e annuncio della Biennale del

Vesuvio

Le associazioni Tramandars, Collettivo Zero, Progetto Fiori e Vesuvio Adventures, con

la partecipazione di Amira APS, sono liete di annunciare la terza edizione di Art Summit –

Vesuvio Contemporary Experience and Residency, che da quest’anno entra a far parte

della Biennale del Vesuvio.

Ideato dall’associazione Tramandars, che ha inaugurato la prima edizione nel 2023, Art

Summit è un programma di ricerca e residenze artistiche che si svolge a Somma Vesuviana

(Na). Anche quest’anno l’evento si aprirà in concomitanza della conclusione della Festa

della Montagna – conosciuta anche come Festa di Castello – la pratica devozionale più

simbolica del territorio, che si tiene a partire dal primo sabato dopo Pasqua e culmina il 3

maggio con una salita collettiva sul Monte Somma.

Il programma Art Summit – Vesuvio Contemporary Experience and Residency si

svolgerà dal 2 al 10 maggio 2025 e coinvolgerà un gruppo internazionale di partecipanti –

tra cui artisti, designer, musicisti, curatori e professionisti del mondo dell’arte e della cultura –

invitati a condividere il rito con la comunità locale e a prendere parte a un percorso di

ricerca, incontri e visite nel cuore del complesso Somma-Vesuvio.

La sovrapposizione tra l’inizio del Summit e la conclusione della Festa della Montagna

segna, in modo ancor più potente, l’incontro diretto con il ricchissimo patrimonio culturale

materiale e immateriale del territorio, offrendo un’occasione per avviarne una rilettura

attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.

Gli artisti quest’anno visiteranno: Museo Nitsch, Casa Morra, Fondazione Morra Greco,

Fondazione Made in Cloister, Parco Archeologico di Pompei, Museo Emblema, ARS-

Archivio Russo Somma, Scavi della Villa Augustea, Fonderia Nolana del Giudice e

Laboratorio Avella.

Art Summit si configura anche come un invito concreto rivolto agli artisti e ai professionisti

invitati, con l’obiettivo di generare connessioni per partecipare successivamente a Vesuvio

Contemporary Residency, il programma di residenze d’artista presso Casa Tramandars,

nel centro storico di Somma Vesuviana, il Casamale. Durante ogni residenza, ogni

partecipante riceverà un invito a produrre un’opera da installare nello spazio del borgo e che

sarà donata alla custodia della comunità locale.

Artisti invitati ad Art Summit 2025:

Gli artisti invitati e selezionati dal team delle associazioni coinvolte all’edizione 2025/2026

sono:

Giulio Bensasson (Roma)

Andrea Bolognino (Napoli)

FLOVVER (Roma)

Hetty Laycock (Cambridge)

Rovers Malaj (Albania)

Millim Studio (design studio – Roma )

Rebecca Moccia (Napoli)

Ludovica Proietti (Roma)

QOA e Primerio (Buones Aires, Argentina

TipStudio (design studio, Firenze)

Dominika Trapp (Budapest)

ZicZic Edizioni (Bari)

(Gli artisti saranno presenti al launch party in Hubside)

Art Summit 2025 è supportato da STARE – Associazione delle Residenze Artistiche

Con il Patrocinio de “L’Unità Grande Pompei” e Ars- Archivio Russo Somma –

Storia,arte,cultura e letteratura dal Vesuvio.

Partner del progetto: Amici del Casamale, Hub-Side- Spazio Libero, Pro Loco Somma

Vesuviana, Somma Trekking, Black Spring Graphics Studio, Casa del Principe e Treqquarti.

Asset progettuali: Casa Tramandars e Pu-téca

Biennale del Vesuvio/ BNN VSV https://www.instagram.com/bnnvsv/

Con l’edizione 2025, Art Summit presenta la Biennale del Vesuvio:

Artsummit 2025 segna l’avvio della Biennale del Vesuvio.

BNN VSV intende superare i modelli espositivi tradizionali della Biennale canonica,

configurandosi come un ciclo fluido e diffuso di azioni, pratiche e attivazioni artistiche, con il

Vesuvio come epicentro simbolico e geografico.

La programmazione futura mira a produrre un cambio di prospettiva, riconoscendo il

territorio vesuviano – e non più solo il centro di Napoli – come luogo generativo: scenario di

visioni, narrazioni culturali e pratiche artistiche capaci di oltrepassare i propri confini fisici e

simbolici.

La Biennale del Vesuvio si propone come un centro di ricerca innovativo sulla

contemporaneità del territorio: una piattaforma permanente di pensiero critico, produzione

teorica e sperimentazione linguistica, aperta a pratiche processuali, site-specific e

transdisciplinari. Un luogo dove riflessione e azione si intrecciano, accogliendo la ricerca

artistica e curatoriale, la pedagogia radicale e la progettazione culturale.

La Biennale del Vesuvio non è una destinazione, ma un punto di partenza. Le iniziative, pur

concentrate nell’area vesuviana, mirano a irradiarsi e connettersi, diventando dispositivi

mobili di senso, capaci di attivare dialoghi inter- e transdisciplinari, contaminazioni

linguistiche e connessioni con contesti internazionali.

Il Vesuvio non è più solo oggetto di osservazione: guarda, interroga, genera visioni. È una

geografia attiva da cui ripensare il contemporaneo.