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Somma, presentazione del romanzo “La linea sottile tra di noi” di Mariarita Geografo

Rosaria Cozzolino
di Rosaria Cozzolino

Somma Vesuviana. Si terrà domenica 22 marzo alle ore 10:30, presso Garden Carotenuto, la presentazione del romanzo “La linea sottile tra noi”, opera d’esordio di Mariarita Geografo.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Giovani in Campo”, che invita la cittadinanza a partecipare all’evento, dedicato alla scoperta di una nuova voce della narrativa contemporanea.

Il romanzo racconta la storia di Sofia, una giovane di 19 anni che lascia Milano per trasferirsi a Roma, dove intraprende il suo percorso universitario e ritrova la sua migliore amica, Giulia. L’equilibrio della sua vita viene però messo in discussione dall’incontro con Gianmarco, un ragazzo fuori dagli schemi. Tra relazioni complesse, verità non dette e scelte difficili, la protagonista si troverà ad affrontare un percorso di crescita personale segnato da emozioni intense e consapevolezze profonde.

L’autrice, nata a Napoli nel 2002, è attualmente studentessa di Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Prossima alla laurea, aspira a una carriera nel giornalismo e nella scrittura. “La linea sottile tra di noi” rappresenta il suo esordio letterario e nasce dal desiderio di esplorare tematiche attuali legate ai rapporti umani e alla crescita individuale.

L’evento sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’occasione di incontro tra l’autrice e i lettori, oltre che un momento di promozione culturale sul territorio.

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