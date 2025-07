Morto da giorni, se ne accorge il parroco

Trovato senza vita in casa, il parroco lancia l’allarme dopo giorni di silenzio

Una triste vicenda di solitudine si è consumata nei giorni scorsi a Sarno, dove un uomo di 65 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione. L’uomo viveva da solo e, secondo quanto emerso, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

A notare per primo la sua inspiegabile assenza è stato il parroco della zona, che da tempo seguiva il 65enne, spesso beneficiario degli aiuti alimentari distribuiti dalla Caritas. Proprio lunedì scorso, infatti, l’uomo non si era recato a ritirare il consueto pacco viveri, fatto che ha insospettito il sacerdote.

Dopo aver tentato invano di contattarlo, il parroco ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione. All’interno, la drammatica scoperta: l’uomo era deceduto, verosimilmente per cause naturali, come ipotizzato dai primi rilievi effettuati dagli operatori.

La salma è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti di rito. Ancora una volta, questa vicenda mette in luce la fragilità di tante persone sole, lontane da affetti e reti di sostegno quotidiano