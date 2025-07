Lavori pubblici a Somma: al via interventi su altre venti strade della città

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Prosegue costantemente l’asfaltatura delle strade a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ezio Micillo – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“ Oggi abbiamo terminato l’asfaltatura di via Prima Traversa Casaraia, proseguiremo con altre 17 strade!”.

Salvatore Di Sarno – sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“Pochi giorni fa abbiamo inaugurato l’area fitness in Montagna. Proseguiamo anche con l’asfaltatura di 20 strade che si vanno ad aggiungere alle 10 già asfaltate. Arriveremo al 30% delle strade comunali!”.

“Dopo via Napoli e Via Orlando è stata asfaltata anche via Prima Traversa Casaraia. Stiamo continuando a ritmo serrato nell’opera di asfaltatura delle strade. A seguire proseguiremo con Via Don Minzoni, molto importante per la presenza delle scuole, Via Micco. Poi avremo altri due lotti di strade per un totale di ben 20 strade che saranno in periferia come Via Vignariello o via Malatesta o ancora Via San Sossio, via Colle e centrali come ad esempio Via Marigliano. Grazie al lavoro dell’ufficio lavori pubblici, al suo responsabile arch. Giuseppe Schiattarella, in poco più di 8 mesi, abbiamo finanziato, progettato,affidato i lavori ed iniziato ad asfaltare. Un intervento massivo che garantirà maggiore sicurezza, comfort alla guida e decoro urbano. Ringrazio i consiglieri di maggioranza, il sindaco Salvatore Di Sarno, e ai colleghi della Giunta”. Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Strade, parchi, scuole!

“ Stiamo asfaltando le strade ma stiamo creando anche spazi. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato l’area fitness in montagna. A breve inaugureremo il Parco della Rigenerazione Urbana in località San Sossio – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – e stiamo procedendo con la realizzazione di ben tre nuove scuole in via Giulio Cesare dove sorgerà un Parco Urbano”.