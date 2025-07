Chiese di Poggiomarino e Saviano sotto attacco, irruzioni con furto e scasso

Due sono gli episodi di irruzione, capitati a distanza di pochi giorni, che hanno coinvolto la chiesa Santissimo Rosario e la parrocchia Immacolata Concezione

La prima irruzione è avvenuta il 18 luglio presso la chiesa Santissimo Rosario in località Flocco di Poggiomarino; la seconda, avvenuta ieri 22 luglio, ha visto protagonista la parrocchia Immacolata Concezione di Saviano.

Si tratterebbe di irruzioni con scasso e furti che hanno allarmato entrambe le comunità. I due parroci hanno invitato i propri fedeli alla preghiera.

Don Domenico Cirillo è succeduto a Don Antonio Guarino da appena una settimana presso la parrocchia Santissimo Rosario di Poggiomarino che è stata profanata da un gruppo di persone ancora ignote.

Lui è stato il primo a denunciare l’accaduto: “Non hanno preso niente. Abbiamo verificato tutto e hanno rotto solo la cassaforte e l’apparrecchio delle telecamere. Alla comunità ho da subito detto di pregare ed essere uniti.”

A denunciare il secondo attacco alla chiesa Immacolata Concezione di Saviano è stato il parroco Don Giovanni Napolitano che, sui social, ha lanciato un messaggio sociale oltre che raccontare la dinamica: “ ‘Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano’. Con profondo rammarico, vi informo che nel pomeriggio di martedì 22 luglio, è stato commesso un furto nella nostra parrocchia.”

”Sono stati rubati il leggio della sede, – continua Don Giovanni – la pisside con le ostie consacrate, ed è stato forzato e rotto il candelabro votivo elettrico dinanzi alla Madonna. Hanno tentato di rompere il vetro che custodisce la Madonna con una pietra. Questo atto di profanazione ci colpisce profondamente come comunità e ci unisce nella preghiera e nella solidarietà.”

Conclude ringraziando le autorità e facendo un appello alla comunità: “Ringraziamo le autorità per l’impegno nelle indagini e chiediamo la collaborazione di tutti per garantire la sicurezza della nostra parrocchia. In questo momento difficile, ci affidiamo alla preghiera e alla protezione di Dio e della Vergine Maria.”