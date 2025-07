Febbre del Nilo, 8 casi in Campania: uno è molto grave

Allerta nel Casertano: identificato un focolaio a Baia Domizia. Avviate disinfestazioni straordinarie nei comuni più colpiti.

Sono saliti a otto i casi confermati di infezione da virus West Nile in Campania. Cinque persone sono attualmente ricoverate in ospedale: due presso l’ospedale Cotugno di Napoli e tre al Moscati di Aversa. Le condizioni cliniche di tre pazienti risultano particolarmente critiche e uno di loro, colpito da encefalite, è stato trasferito in terapia intensiva.

L’epicentro dell’infezione è stato localizzato nella zona di Baia Domizia, lungo il litorale casertano. Proprio da quest’area è partito un piano di emergenza che coinvolge diversi comuni della provincia di Caserta, con l’attivazione di interventi straordinari di disinfestazione, sia larvicida che adulticida. Allo stesso tempo, è stato disposto un controllo preventivo delle sacche di sangue in tutte le strutture sanitarie campane per evitare eventuali rischi legati alle trasfusioni.

Il commento del governatore De Luca

A rassicurare i cittadini è arrivato anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha spiegato: “Non siamo di fronte a un’emergenza diffusa. Parliamo di singoli episodi localizzati e sotto controllo. La situazione viene monitorata con estrema attenzione. I nostri specialisti sono preparati ad affrontare questi nuovi rischi biologici con tutti gli strumenti a disposizione”.

Lo scorso anno furono 11 i casi registrati in Campania, con due decessi. Il virus non si trasmette tra persone, ma attraverso la puntura di zanzare infette. I sintomi più comuni includono febbre alta, dolori muscolari, nausea, arrossamenti oculari e rash cutanei. Le complicanze neurologiche, seppur rare, possono manifestarsi soprattutto nei soggetti più deboli o immunodepressi.

Le aree a rischio

Oltre alla costa casertana, altre zone sensibili dal punto di vista ambientale sono state segnalate nel Salernitano, in particolare nei pressi della foce del Sele e nell’area di Persano, dove si stanno intensificando le attività di prevenzione.

Disinfestazioni nei Comuni del Casertano

I Comuni di Sessa Aurunca, Cellole e Orta di Atella hanno attivato piani straordinari di disinfestazione su impulso dell’Asl di Caserta. Le operazioni, affidate in via d’urgenza al Consorzio C.R.I.D., prevedono azioni coordinate tra la serata e la mattina successiva per eliminare le zanzare adulte e le larve.