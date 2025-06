Somma, “La moto contadina”: il museo che racconta il dopoguerra a due ruote

Somma Vesuviana. Nasce la Galleria “La moto contadina”: un museo dedicato alla memoria contadina e alla passione per le due ruote nello storico Borgo Casamale.

Nel cuore del Borgo Casamale, apre un luogo che racconta l’anima semplice e laboriosa del dopoguerra italiano. In occasione dell’evento che si terrà ad agosto 2025 in attesa della Festa delle Lucerne 2026, sarà inaugurata ufficialmente la Galleria “La moto contadina”, un museo allestito nella suggestiva cantina antica del B&B Relais al Borgo, gestito da Giuseppe Molaro.

La galleria custodisce una preziosa collezione di motocicli d’epoca, tutti risalenti agli anni compresi tra il 1946 e il 1970. Sono moto di diversa cilindrata, le quali appartenevano ai contadini del tempo, utilizzate come mezzi di lavoro e spostamento in un’Italia che, uscita dalla guerra, cercava con fatica e dignità di rialzarsi.

Ogni veicolo in esposizione è corredato da una scheda illustrativa che ne racconta la storia, rendendo il percorso non solo affascinante per gli appassionati di motori, ma anche un’occasione educativa per scoprire il passato attraverso oggetti vivi, carichi di memoria e identità.

Il museo nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la cultura contadina e la passione per le moto d’epoca, in un contesto che unisce tradizione, storia e accoglienza. L’allestimento trova spazio nella storica cantina del relais ed è stato realizzato a partire dal lavoro di ricerca lungo e appassionato di Giuseppe Molaro, il quale ha impiegato anni nel recupero e nella conservazione dei veicoli.

Questa nuova iniziativa si inserisce in un ampio progetto di valorizzazione del Borgo Casamale messo in atto da Molaro, già ideatore del format “I 4 Ristoranti del Borgo” e promotore dell’ iniziativa “Il Cammino Contadino dei Fedeli” in occasione della Pasqua 2025.