Carabinieri piombano in condominio e trovano pistola carica

San Giorgio a Cremano e Ercolano. Pistola con colpo in canna in un condominio. Due denunce e controllo del territorio. C’è anche un arresto per spaccio

San Giorgio a Cremano è stata al centro di un’importante operazione di controllo del territorio effettuata dai Carabinieri della locale Stazione supportati dai militari del Reggimento Campania.

Le operazioni hanno interessato più zone della città.

Il ritrovamento dei carabinieri è, se vogliamo, per certi versi inquietante: una pistola pronta a sparare in un vano scala.

Il dato più allarmante è emerso all’interno di un condominio di via Saverio Mercadante, dove i militari hanno rinvenuto, abbandonata nel vano scala, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa. L’arma, perfettamente funzionante, era pronta all’uso: colpo in canna e serbatoio carico con due munizioni. È stata sequestrata a carico di ignoti e sarà sottoposta agli esami balistici per verificare eventuali collegamenti con altri recenti delitti o fatti di sangue.

Denunciati un uomo per furto di energia e un ragazzo per guida senza patente

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno denunciato una persona per furto di energia elettrica. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe manomesso il contatore della propria abitazione, alterando i consumi.

Un altro giovane, fermato alla guida senza patente, è risultato recidivo. Anche per lui è scattata la denuncia.

Controllate 45 persone e 30 veicoli, eseguite due perquisizioni personali e due domiciliari, otto contravvenzioni al Codice della Strada elevate e due carte di circolazione ritirate.

I controlli, coordinati dalla compagnia di Torre del Greco, si inseriscono in una strategia più ampia di presidio e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di garantire ai cittadini maggiore sicurezza e legalità diffusa.

Nelle stesse ore a Ercolano, a pochi chilometri di distanza, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in via Tironi di Moccia, i militari hanno notato un uomo a bordo di una Mercedes Classe A grigia mentre cedeva una bustina a un cliente, poi segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Il pusher – 34enne incensurato e residente in città – è stato trovato in possesso di 18 dosi di crack, 4 dosi di cocaina e 185 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa di giudizio.