Somma, Sveva Romano conquista l’oro a Tivoli

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La stagione agonistica inizia con il botto per la pattinatrice Sveva Romano.

A Tivoli (RM) si e’ da poche ore conclusa la prima giornata dell’ARENA BATTLE, prima tappa internazionale dell’anno di pattinaggio Inline Freestyle del circuito World Skate che permette agli atleti pattinatori di tutto il mondo di guadagnare punti per la scalata alla cima della classifica mondiale, world ranking, per questa disciplina che vede la pattinatrice sommese al primo posto.

L’atleta della Somma Skating School di Kimon Fusco comincia bene la sua stagione agonistica 2025 guadagnandosi la coppa e una medaglia d’oro nella specialita’ dello Speed Slalom Senior Women , prima con il miglior tempo nelle qualifiche e prima nei KO!

Facciamo i nostri complimenti a Sveva e le auguriamo un grosso in bocca al lupo per le prossime gare, la prossima delle quali la vedra’ impegnata il mese prossimo a Chuncheon in Corea.