Sindaco di Casoria incontra giovani prima del Consiglio nel nome di Martina

Casoria, nel giorno del dolore il Consiglio approva il Rendiconto con un avanzo di 6 milioni. Il Sindaco Bene incontra ragazzi e ragazze: “Il pensiero è per Martina. Insegniamo i nostri giovani ad amare”

Non poteva essere una giornata normale. Quella di oggi, è stata una seduta del Consiglio comunale di Casoria diversa da tutte le altre. Sì, perché oltre alla discussione e approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2024 — che registra un avanzo di amministrazione pari a 6 milioni di euro — il cuore dell’intera comunità è stato profondamente toccato dalla tragedia che ha coinvolto Martina Carbonaro, la 14enne studentessa del “Torrente” uccisa nei giorni scorsi ad Afragola dall’ex fidanzato.

Un evento che ha scosso profondamente anche Casoria e le sue istituzioni. Proprio per questo, prima dell’inizio del Consiglio, il sindaco Raffaele Bene, dopo aver partecipato alla marcia di ieri ad Afragola, ha voluto incontrare gli studenti dell’Istituto Mitilini, in un momento d’ascolto e riflessione dedicato al tema della violenza di genere e dell’educazione sentimentale.

All’incontro hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Pasquale Tignola e la consigliera Roberta Giova, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione sul tema dei diritti e del contrasto alla violenza di genere. Durante l’incontro, il sindaco Bene ha annunciato che a inizio giugno sarà convocato un Consiglio comunale monotematico dedicato proprio alla violenza di genere, all’educazione affettiva e alla promozione della cultura del rispetto, al quale prenderanno parte diverse scuole del territorio.

“Imparare ad amare è fondamentale. Non è solo un dovere educativo, ma un investimento sul futuro di una comunità più giusta e umana”, ha dichiarato il primo cittadino.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il sindaco ha preso parte alla marcia silenziosa organizzata ad Afragola per ricordare Martina e per ribadire, insieme a tanti cittadini, che non è più tempo di silenzi né di indifferenza. Malgrado l’atmosfera carica di emozione e dolore, il Consiglio comunale ha proseguito con l’approvazione di un documento fondamentale per la tenuta economica e finanziaria dell’Ente: il rendiconto consuntivo 2024.

A illustrarlo in aula è stato Giuseppe Barra, presidente della Commissione Tributi, che ha evidenziato i principali dati economici, sottolineando la solidità raggiunta grazie a un’attenta gestione amministrativa. Il risultato d’esercizio, con un avanzo di amministrazione pari a 6 milioni di euro, conferma infatti l’impegno dell’amministrazione Bene verso un equilibrio strutturale e una progressiva uscita dal dissesto finanziario.

“È un risultato che ci incoraggia — ha affermato il sindaco Bene — e che ci permette di guardare con fiducia al futuro. Ma oggi, il nostro pensiero non può che andare a Martina, alla sua famiglia e a tutti i giovani che chiedono risposte. Per loro, non solo un bilancio sano: serve una comunità viva, presente, educante”.

L’Amministrazione comunale di Casoria, in un giorno di dolore e riflessione, rilancia il suo doppio impegno, per costruire una città che sia non solo più efficiente, ma anche più giusta e più sicura.