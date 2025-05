Lancio di sassi sulla SS 162: colpita coppia di Somma Vesuviana

Somma Vesuviana. Lancio di sassi sulle auto sulla SS 268: il racconto di una coppia che ha rischiato la vita. Nel frattempo, sui social cresce l’angoscia e l’indignazione per questi gravi episodi.

Paura e preoccupazione nel Vesuviano. Negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante aumento degli episodi di lancio di pietre, anche di grosse dimensioni, dai cavalcavia sui veicoli in transito lungo la Strada Statale 268. Uno degli episodi più gravi si è verificato lo scorso sabato, poco dopo l’una di notte, e ha coinvolto una giovane coppia originaria di Somma Vesuviana, che ha rischiato di perdere la vita.

Il racconto dell’accaduto.

Mentre i due coniugi viaggiavano a circa 70 km/h, all’altezza della SS 162 Dir, un sasso del peso stimato di circa 800 grammi ha colpito violentemente il parabrezza dell’auto, mandandolo in frantumi. La donna è rimasta ferita gravemente al mento e al petto a causa delle schegge di vetro, ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stata subito soccorsa dal personale medico e infermieristico della struttura, che ha prestato le prime cure. Il compagno, che era alla guida, ha raccontato: “Il rumore dell’urto è stato fortissimo. Ho pensato fosse un colpo di pistola. Non so se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di rapina, ma ho temuto per la mia vita e, soprattutto, per quella di mia moglie”.

La denuncia di Borrelli.

L’episodio è stato denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli durante una diretta sulla sua pagina Facebook, alla presenza della coppia e del consigliere comunale di Somma Vesuviana, Salvatore Esposito. “Nelle ultime 72 ore ho ricevuto almeno altre quattordici segnalazioni simili nella zona del Vesuviano. Quello di Somma è tra i casi più gravi. È una vera emergenza: un gesto simile equivale a un tentato omicidio. Serve un intervento urgente da parte delle forze dell’ordine prima che ci scappi il morto. I responsabili devono essere identificati e puniti”, ha dichiarato Borrelli.

Le parole del sindaco Di Sarno.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, è intervenuto sull’accaduto: “La situazione sulla SS268 continua a destare preoccupazione, con numerose segnalazioni di sassi lanciati contro le auto in transito. Anche Il Comune di Somma Vesuviana farà la sua parte. Con l’ausilio della polizia municipale sentito l’assessore alla polizia municipale, Mauro Polliere, il Comandante della Polizia Municipale si è attivato un monitoraggio per verificare la presenza di persone non autorizzate e garantire maggiore sicurezza lungo il tratto stradale interessato. Questi episodi rappresentano un serio rischio per gli automobilisti e richiedono un intervento tempestivo per prevenire ulteriori incidenti. È fondamentale che chiunque abbia informazioni utili le segnali alle autorità competenti attraverso il numero telefonico 112”.