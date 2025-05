Aurora incanta Reggio Calabria: emozioni senza confini tra fiaba, musica e mare

Dopo le applaudite tappe di Venezia, Ortona e Brindisi, Aurora e la nave incantata ha fatto scalo a Reggio Calabria, incantando ancora una volta il pubblico con la sua miscela di poesia, musica e spettacolo. Un’altra serata da ricordare nel cuore del Tour Mediterraneo 2025, che ha trasformato il Villaggio IN Italia in un palcoscenico sul mare, dove sogni e realtà si sono fusi in un abbraccio perfetto.

A guidare la narrazione, la voce calda e avvolgente di Veronica Maya, affiancata in questa tappa da un cast d’eccezione che ha reso lo spettacolo ancora più intenso e coinvolgente. Con lei sul palco anche Alessandro Camilli, seconda voce recitante, capace di dare corpo e anima ai personaggi della fiaba con sensibilità e profondità interpretativa.

L’atmosfera musicale è stata affidata come sempre al raffinato Millennium Ensemble, diretto dal maestro Fabio Angelo Colajanni, ma la magia si è amplificata grazie alla presenza del compositore Catello Milo, ospite d’eccezione al pianoforte. Le sue note, eseguite dal vivo, hanno aggiunto un’intensità unica all’evento, guidando il pubblico attraverso paesaggi sonori pieni di stupore.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento di Antonio Di Rienzo, militare dell’Amerigo Vespucci e musicista di grande talento, che ha accompagnato l’ensemble alle percussioni. La sua presenza ha simboleggiato l’unione perfetta tra disciplina e creatività, tra terra e mare, tra realtà e fiaba.

Come sempre, la partecipazione del pubblico è stata travolgente: occhi spalancati, sorrisi, applausi e commozione hanno accompagnato ogni momento dello spettacolo. Bambini, genitori e nonni, tutti rapiti da un’esperienza che non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria celebrazione della bellezza e del sogno.

Il progetto, ideato da Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo, continua a confermarsi come uno dei più riusciti ponti tra cultura, arte e territori. Le musiche originali dei Milo – Catello, Anna Maria e Beatrice – hanno saputo raccontare l’invisibile con grazia e profondità, trasportando il pubblico in un viaggio senza tempo.

La prefazione del Colonnello Attilio Cortone ha aggiunto un ulteriore tocco di significato, ricordando come, anche nei momenti più difficili, la fiaba possa essere una bussola interiore capace di orientare verso la speranza.

Aurora e la nave incantata saluta Reggio Calabria con il cuore colmo di gratitudine e si prepara a nuove avventure. Il tour prosegue e il calendario aggiornato è disponibile su www.tourvespucci.it, dove è possibile rivivere i momenti più emozionanti di questa straordinaria esperienza.

Una fiaba che viaggia sull’acqua, ma resta nel cuore.