Marigliano, Grazioso: “Fermiamo la fuga dei giovani”

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Marigliano, Raffaele Grazioso: “Giovani, fermiamo la fuga accendiamo il futuro”

“I giovani non devono andare più via. É questo il filo conduttore del nostro programma ed é per questo che lavoreremo attivando ogni iniziativa utile per fare in modo che i nostri figli possano scegliere di restare a Marigliano, scommettere sul futuro senza dover lasciare per forza il luogo in cui sono nati”: è quanto afferma Raffaele Grazioso, avvocato, candidato al consiglio comunale di Marigliano con la lista “Oggi”, a sostegno di Paolo Russo sindaco.

“Dobbiamo trovare soluzioni valide, solide, reali. E – aggiunge Grazioso –

mi impegnerò personalmente per dare loro spazi, strumenti e luoghi dove sviluppare idee, attività, musica e cultura. Un centro giovani, eventi culturali, sostegno a chi vuole fare impresa qui e crede nel territorio”

“Fermiamo la fuga, accendiamo il futuro!”, conclude Raffaele Grazioso.