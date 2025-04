Somma, Consiglio Comunale: omaggio al Papa e via libera alla Rottamazione Quater

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

L’Assemblea Consiliare di Somma Vesuviana ha aperto la seduta con un minuto di silenzio per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesca.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano:" Penso a lavorare nell'interesse della comunità. Abbiamo inaugurato ben tre cantieri per la realizzazione della Cittadella Scolastica all'interno del primo, grande Parco Urbano in via Giulio Cesare che collegherà la zona di Via Mercato Vecchio con l'Area Archeologica della Villa Augustea. A breve inaugureremo il Parco Urbano tra via San Sossio e Via Marigliano".

Ezio Micillo – Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana: "All'unanimità dei presenti, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la riammissione alla Rottamazione Quater. Siamo tra i pochi comuni che hanno aderito alla riammissione per la rateizzazione di debiti decaduti".

“Oggi abbiamo iniziato la seduta di Consiglio Comunale con un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco. Credo che anche negli ultimi momenti della sua vita, il Santo Padre, abbia testimoniato personalmente i valori in piena linea con l’intero operato”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E tutta la comunità sommese si unisce al cordoglio e potrà ritrovarsi domani sera, alle ore 20, per la concelebrazione della Santa Messa che vedrà insieme tutti i parroci di Somma Vesuviana, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo.

“Penso a lavorare nell’interesse della comunità. Abbiamo inaugurato ben tre cantieri per la realizzazione della Cittadella Scolastica all’interno del primo, grande Parco Urbano in via Giulio Cesare che collegherà la zona di Via Mercato Vecchio con l’Area Archeologica della Villa Augustea. A breve inaugureremo il Parco Urbano tra via San Sossio e Via Marigliano con area eventi e ampia oasi giochi per bambini. Siamo partiti con la riqualificazione di Parco Europa. Abbiamo progetti per ben 25 milioni di euro di PNRR a testimonianza di una progettualità di qualità. Con l’approvazione della riammissione alla Rottamazione Quater cerchiamo di dare la possibilità ai contribuenti – ha continuato Di Sarno – di rateizzare senza sanzioni ed interessi i tributi locali oggetto di debiti decaduti”.

Approvazione all’unanimità dei presenti.

“All’unanimità dei presenti, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la riammissione alla Rottamazione Quater. Siamo tra i pochi comuni che hanno aderito alla riammissione per la rateizzazione di debiti decaduti, così facendo sosteniamo l’economia locale dando la possibilità ai contribuenti della Città di Somma Vesuviana non solo di sanare la loro posizione per debiti verso il Comune per tributi locali – ha annunciato Ezio Micillo, Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – ma al contempo risparmiare sanzioni ed interessi che spesso rappresentano oltre il 50% del dovuto.

Con la sua approvazione i contribuenti di Somma Vesuviana avranno la possibilità, attraverso una specifica domanda da inoltrare al Concessionario locale, entro il 30 Aprile, di essere riammessi alla rateizzazione di debiti decaduti senza sanzioni e senza interessi”.