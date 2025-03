Solo applausi per questi ragazzi

Dopo la 27a giornata è tutto inalterato: l’Atalanta pareggia incredibilmente in casa con il Venezia e lo stesso risultato si consuma al Maradona nel big match tra Napoli e Inter, con gli azzurri che restano a -1 dagli uomini di Inzaghi in piena corsa per il titolo.

A beneficiare di questo scenario potrebbe essere clamorosamente la Juventus che, se battesse il Verona, si porterebbe a -6 dai nerazzurri. Le sensazioni dopo questa sera sono contrastanti, poiché ad inizio partita e per come la porta di Martinez sembrasse stregata l’1-1 è un buon risultato, ma l’andamento del match ha evidenziato come il Napoli meritasse decisamente la vittoria.

I ragazzi hanno messo in campo un’intensità e una fame che non si vedeva da qualche giornata, mostrando di aver recepito gli insegnamenti di Conte e di essere in grado di reggere, al contrario di quanto visto a Como, la pressione dello scontro diretto. Il bicchiere si può considerare mezzo pieno e la prestazione sicuramente può dare morale per le prossime giornate: l’atteggiamento c’è, gli infortuni stanno per rientrare e anche i calciatori meno utilizzati fino ad ora sono sul pezzo, dando a Conte una scelta più ampia che consentirà di gestire meglio sul piano fisico i titolarissimi. L’impressione è che il prossimo mese sarà cruciale per dare un quadro più definito, con l’Inter attesa da 7 partite prima della sosta e l’Atalanta dalle partite con Juve e Inter.