Ladri assaltano la banca Bper a Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia – Nelle scorse ore la filiale della BPER Banca situata nella frazione di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, è stata oggetto di un assalto da parte di una banda di ladri. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito con estrema rapidità e precisione, sfruttando le ore notturne per ridurre al minimo il rischio di essere scoperti. Il loro obiettivo era la cassaforte del bancomat.

La filiale in questione, situata in una zona residenziale, era dotata di sistemi di sicurezza standard, ma ciò non ha impedito ai ladri di portare a termine il loro piano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a forzare i sistemi di allarme o se abbiano puntato unicamente su altri obiettivi all’interno della filiale, come casseforti o sportelli bancomat. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione dei responsabili.

I residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza del territorio e auspicano un rapido intervento delle autorità per garantire maggiore protezione.