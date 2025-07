Il trionfo di Casoria, 10mila nell’area concerti per Ricciardi e Nostalgia

Una Casoria emozionata, viva, piena di energia e orgoglio. La due giorni di eventi targata Casoria Now si è conclusa con un successo straordinario che ha superato ogni aspettativa: circa 10mila persone hanno partecipato con entusiasmo e gioia alle serate di venerdì 28 e sabato 29 giugno, che hanno visto protagonisti sul palco Franco Ricciardi e il format amatissimo Nostalgia 90.

Una festa vera, popolare, sicura e ben organizzata. Una città che ha saputo accogliere pubblico proveniente non solo dall’hinterland ma da molte zone della Campania. Un colpo d’occhio straordinario all’esterno del PalaCasoria, animato da musica, colori, divertimento e soprattutto emozioni condivise, e lungo via Michelangelo con gli stand dello street food.

Il momento più toccante si è vissuto sabato sera con il concerto di Franco Ricciardi, che ha incantato il pubblico con oltre due ore di grande musica e parole cariche di significato. “È da qui che è partito tutto. Era il 1986 quando incisi la mia prima cassetta proprio a Casoria”, ha detto l’artista, visibilmente emozionato, davanti a migliaia di fan in delirio.

Un tuffo nel passato, un viaggio nella memoria e nel presente di uno dei cantautori più amati del panorama partenopeo, che ha saputo unire generazioni diverse in un unico abbraccio musicale. Ogni canzone, un coro. Ogni parola, un ricordo. Ogni nota, un’emozione.

Ad aprire le danze il giorno prima era stato il travolgente show di Nostalgia 90, il format musicale che ha fatto ballare migliaia di persone con le hit indimenticabili degli anni Novanta. Luci, effetti scenici, ballerini, dj set e una carica di adrenalina che ha reso la notte di venerdì un’esplosione di allegria e leggerezza.

“È stata una due giorni perfetta. Non c’è stato un solo problema, tutto è filato liscio, grazie al lavoro incredibile di forze dell’ordine, volontari, organizzatori e cittadini”, ha dichiarato con orgoglio il sindaco Raffaele Bene, presente in entrambe le serate. “Vedere questa partecipazione, questo entusiasmo, questa voglia di vivere la città in maniera positiva, è il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Casoria merita eventi così, e noi continueremo a lavorare per offrirli”.

Entusiasta anche il vicesindaco ed assessore alla Cultura, Gaetano Palumbo, ideatore del format Casoria Now insieme all’amministrazione: “Quando abbiamo immaginato questi eventi, volevamo qualcosa che unisse la gente, che raccontasse l’identità di Casoria. Franco Ricciardi è un pezzo della nostra storia, della nostra anima. E venerdì, con Nostalgia 90, abbiamo riportato il sorriso sui volti di migliaia di giovani. Grazie a chi ha reso tutto possibile. Ma soprattutto grazie a Casoria, che ha risposto con il cuore”.

Tantissimi i complimenti ricevuti anche dai partecipanti sui social: foto, video, messaggi e stories stanno inondando le pagine online, a testimonianza di un evento davvero ben riuscito.

E l’estate di Casoria Now non si ferma. Dopo questa straordinaria apertura, il calendario prosegue con altri appuntamenti imperdibili, culminando sabato 6 settembre ad Arpino con il concerto di Tony Tammaro, altro simbolo della musica partenopea capace di far ridere e riflettere con le sue canzoni ironiche e irriverenti.

Casoria è viva. Casoria è comunità. Casoria è musica, passione e condivisione. E questo è solo l’inizio.