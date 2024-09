Sindaco di Bacoli ad Acerra per la raccolta firme sul referendum

Coalizione Civica X Acerra prosegue la campagna referendaria per l’abrogazione della legge Calderoli sull’autonomia differenziata e per la modifica del Rosatellum, la legge elettorale che impedisce ai cittadini la scelta libera dei candidati al Parlamento.

Stasera alle ore 19:00, presso la sede dell’associazione in Corso Garibaldi ad Acerra, saranno presenti Josi Della Ragione (Sindaco di Bacoli) e Marco Iasevoli (giornalista “Avvenire”) per illustrare le ragioni della mobilitazione delle forze democratiche e sindacali.

“Facciamo appello ai cittadini affinché continuino a firmare per questi quesiti referendari – dichiara Barbara D’Inverno, portavoce di Coalizione Civica X Acerra – ed in particolare quello che non vede il sostegno, guarda caso, dei partiti e cioè quello che vorrebbe togliere dalle mani di pochi, i cosiddetti apparati di partito, l’indicazione dei candidati bloccati per il Parlamento. La rappresentanza politica esiste solo se sono i cittadini a scegliere i propri rappresentanti nelle liste”.