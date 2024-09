Casoria si dota di un sistema di trasporto interno: 8 corse per raggiungere coi bus tutta la città

CASORIA. Casoria ed Arpino tornano ad essere unite dal trasporto pubblico. Da giovedì 12 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, sarà in vigore un servizio di trasporto interno messo a disposizione dall’Eav per collegare il centro alla frazione.

Le fermate previste dal percorso sono via Pascoli, via Pio XII, via Principe di Piemonte e via Mazzini, con partenza e capolinea alla stazione Eav Arpino-Volla. La prima corsa è alle 7, l’ultima alle 18,30. Il servizio, con otto corse quotidiane, sarà attivo fino al 30 giugno ed avrà una ricaduta positiva soprattutto sugli spostamenti della popolazione scolastica, permettendo di ridurre il traffico e consentendo a tanti cittadini di raggiungere vari punti del territorio evitando l’uso dell’auto. La nuova tratta permetterà, infatti, di spostarsi all’interno del perimetro di Casoria e Arpino e raggiungere il capoluogo e i Comuni limitrofi, creando un unico asse che va da Pomigliano a Napoli.

Una svolta alla quale l’amministrazione comunale targata Raffaele Bene ha lavorato per oltre due anni grazie all’impegno del consigliere comunale Rino Trojano. “Era un obiettivo ambizioso quello di garantire il servizio di trasporto pubblico interno e ci siamo riusciti: si tratta di una misura che permetterà, grazie al sostegno di Eav, di abbattere il traffico e ridurre l’inquinamento agevolando la vita di tante famiglie” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

Soddisfatto Rino Trojano che, nel doppio ruolo di consigliere comunale e dipendente Eav, ha portato il piano all’attenzione del primo cittadino: “La sinergia tra Comune di Casoria ed Eav ci ha condotto ad un risultato importante che consentirà ad ogni cittadino di Casoria ed Arpino di spostarsi all’interno del territorio comunale in autonomia. La buona politica al servizio della comunità”.