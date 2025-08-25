Si getta dal grattacielo del Centro Direzionale e muore

NAPOLI – Un episodio sconvolgente ha scosso il Centro Direzionale nella giornata di oggi. Un uomo, che secondo i primi rilievi avrebbe circa 50 anni, si è lanciato nel vuoto da uno dei palazzi della zona, trovando la morte sul colpo.

Il fatto si è verificato nell’Isola G, a pochi metri dal grattacielo Telecom, una delle strutture più note del quartiere. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate cinque pattuglie della Polizia di Stato e un equipaggio del 118. I sanitari, nonostante la rapidità dell’intervento, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo.

Gli agenti hanno delimitato l’area e avviato i primi accertamenti, raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla tragica caduta. Al momento, le generalità della vittima non sono state diffuse ufficialmente. Si attende la comunicazione ai familiari prima di rendere noto il nome.

Il Centro Direzionale, con i suoi imponenti grattacieli e l’intenso via vai di lavoratori e cittadini, non è nuovo a episodi che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Tuttavia, eventi di questa gravità lasciano un segno profondo nella comunità e riportano all’attenzione il tema della sicurezza e della prevenzione in aree ad alta frequentazione pubblica.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando sconcerto e cordoglio tra coloro che conoscevano l’uomo e tra chi si trovava sul posto nel momento della tragedia.