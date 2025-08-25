Colpo da Better, raid nella zona del centro commerciale

AFRAGOLA – Rapina lampo al centro scommesse “Better” ospitato all’esterno del centro commerciale Le Porte di Napoli (ex Ipercoop), a ridosso del confine con Acerra. Poco prima della chiusura serale di sabato, due rapinatori incappucciati hanno fatto irruzione, uno armato di pistola e l’altro di bastone, seminando il panico tra clienti e personale.

Secondo quanto ricostruito, i banditi hanno sfondato un bancone e danneggiato una postazione informatica, costringendo i dipendenti a consegnare circa 3mila euro in contanti. Una volta ottenuto il bottino, sono scappati all’esterno, dove due complici li aspettavano su potenti motociclette.

L’azione, durata pochissimi minuti, è stata accuratamente pianificata: l’uso combinato di armi e la rapidità di esecuzione hanno reso impossibile ogni reazione immediata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza e cercando riscontri con altri colpi simili avvenuti di recente.

Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture commerciali di grandi dimensioni, che pur essendo frequentate da numerosi visitatori, possono diventare bersaglio di rapinatori esperti. La direzione del punto scommesse ha espresso piena collaborazione con le autorità e predisposto controlli supplementari per evitare il ripetersi di simili episodi.