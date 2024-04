Sgomberi per palazzo ‘abusivo’ coi mutui pagati, sindaco in Procura per salvare 24 famiglie

CASORIA. Il Comune di Casoria si muove per dipanare la matassa creatasi nella vicenda del palazzo di via Indipendenza. La Procura pare che stia per inviare alle 24 famiglie residenti nell’edificio le notifiche per lo sgombero propedeutico alla successiva demolizione. Il palazzo, realizzato circa 30 anni fa, è, infatti, ritenuto abusivo per ragioni ascrivibili a chi ha realizzato l’abuso nel 1992, nonostante le concessioni in sanatoria rilasciate nei successivi anni.

Di fronte a questo scenario, il sindaco di Casoria, Raffaele Bene ha immediatamente chiesto un incontro in Procura per valutare la procedura e garantire i cittadini che hanno pagato e che hanno legittimamente diritto alla casa dopo aver sborsato somme importanti o contratto mutui, regolarmente concessi.

“Sono vicino ai cittadini che stanno vivendo questa situazione singolare e come Amministrazione Comunale faremo di tutto per garantire chi ha legittimamente acquisito il diritto a vivere in abitazioni acquistate a prezzo di grandi sacrifici. Ho già chiesto un incontro in Procura ed il primo passo sarà proprio quello di salvaguardare le 24 famiglie che non possono pagare per errori commessi da altri e che purtroppo anche noi come Amministrazione ci troviamo ad affrontare nostro malgrado” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.