Scoperta discarica abusiva di 800 metri quadrati: scatta il sequestro a Marigliano

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Marigliano, impegnata nel contrasto ai reati ambientali. Nella giornata del 15 ottobre 2025, il nucleo di Polizia Ambientale, diretto dal comandante dott. Emiliano Nacar, ha individuato e posto sotto sequestro una vasta discarica abusiva nei pressi di via Crocelle Camaldoli, in un’area di circa 800 metri quadrati.

Sul posto gli agenti hanno rinvenuto cumuli di rifiuti di ogni genere: materiale di risulta proveniente da lavori edili, guaina bituminosa, sanitari in ceramica, rottami ferrosi, plastica, elettrodomestici dismessi e un’ingente quantità di scarti tessili derivanti da lavorazioni industriali. I rifiuti erano disseminati lungo una strada extraurbana che collega il territorio di Marigliano con quello di Scisciano.

“Abbiamo rinvenuto una vera e propria discarica abusiva”, ha dichiarato il comandante Nacar, sottolineando che l’intervento “rientra in un più ampio piano di contrasto all’inquinamento ambientale che non si fermerà qui”.

Sono in corso indagini per individuare i responsabili dell’abbandono illecito e accertare la presenza di eventuali materiali pericolosi nascosti tra la vegetazione.

“Incrementeremo il monitoraggio delle zone più sensibili – ha aggiunto il comandante – e contiamo sul supporto delle segnalazioni dei cittadini per restituire decoro e sicurezza ambientale alla nostra città e alle future generazioni”.