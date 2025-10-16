A 14 anni fa il pusher di coca nella 219: “Non so fare altro”

Se fino a qualche giorno fa i carabinieri del comando provinciale di Napoli si erano imbattuti in diversi pusher incensurati e insospettabili questa volta i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno trovato ben altro.

Siamo nel quartiere di edilizia popolare “Legge 219”. Ambiente conosciuto dai Carabinieri e quotidianamente al centro della lente dei controlli antidroga tra diversi arresti e denunce.

I militari setacciano la zona quando notano un ragazzino passeggiare. L’atteggiamento è di quelli che allarmano: passo svelto, sguardo inconsapevolmente fisso rivolto verso la gazzella come a temere qualcosa e fare agitato.

I carabinieri fermano quel ragazzo che ha da poco compiuto 14 anni. Il minorenne viene perquisito e trovato in possesso di ben 40 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 470 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio. Dirà che non saprebbe fare altro e che non c’è alternativa in una triste consapevolezza da uomo 40enne che le ha provate tutte. Scatta l’arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e il trasferimento nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.