Marigliano piange Simone, il 17enne studente morto in un incidente

Marigliano – Tragico incidente nella notte a Marigliano.

In via Nuova del Bosco si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter: il 17enne Simone Caliendo alla guida del mezzo a due ruote è morto durante il trasporto in ospedale. L’amico e coetaneo seduto sul lato passeggero ha riportato ferite lievi. Contusioni per fortuna non non preoccupanti anche per il conducente dell’auto, un uomo di 79 anni della zona.

I carabinieri hanno effettuato rilievi per ricostruiore l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima frequentava il Rossi Doria.