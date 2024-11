Auto in retromarcia travolge scooter: 49enne in pericolo di vita

Ieri sera a Qualiano, un’auto che stava camminando in retromarcia in via Circumvallazione Esterna ha improvvisamente travolto uno scooter.

L’uomo sul mezzo a due ruote, un 49enne residente nel paese, ha riportato ferite molto gravi nello scontro: attualmente sarebbe ricovererato all’ospedale Cardarelli ed è purtroppo in pericolo di vita.

Stando ai primi riscontri delle forze dell’ordine intervenute immediatamente sul luogo, l’uomo alla guida dell’auto pare non si sia accorto dello scooter, travolgendolo in uno scontro pericolosissimo.