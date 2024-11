Il Castello delle Cerimonie chiuderà a dicembre: il Comune ordina la revoca delle licenze

Sant’Antonio Abate. Addio al Castello delle Cerimonie. Il Comune ha ordinato la chiusura definitiva entro il prossimo dicembre della location per eventi divenuta famosa attraverso i programmi televisivi di Real Time “Il Boss delle Cerimonie” e “Il Castello delle Cerimonie”. Ma il sito della struttura accetta ancora prenotazioni per il prossimo anno.

Ogni fiaba che si rispetti si conclude con la parola “fine”. Quella degli sposi che desiderano coronare il loro sogno d’amore presso il Grand Hotel La Sonrisa è stata probabilmente determinata dal Comune di Sant’Antonio Abate. Infatti, lo scorso 17 novembre l’amministrazione guidata dal sindaco Ilaria Abagnale ha annunciato che la chiusura è prevista per dicembre 2024 e che sono state avviate le procedure per la revoca delle licenze che porteranno alla cessazione delle attività alberghiera e di ristorazione. La struttura non sarà adibita a scopi alberghieri e dovrà essere demolita, a meno che non sia destinata ad accogliere uffici comunali. Si concluderebbe così una battaglia legale durata decenni.

L’ipotesi di una nuova location

Nonostante l’imminente chiusura, il Castello non ha smesso di lavorare. Anzi, pare che le prenotazioni sul sito internet della struttura guidata dai Polese siano ancora aperte per il prossimo. E’ probabile che la famiglia, ancora proprietaria del brand, stia pensando di spostare l’attività in una nuova location in cui continuare a registrare gli episodi delle prossime stagioni di “Il Castello delle Cerimonie”. Intanto, domani è l’ultimo giorno a disposizione della famiglia Polese per le controdeduzioni, in assenza delle quali ci sarà la revoca dei titoli abitativi. Inoltre, l’avvocato Vincenzo Maiello si appellerà la carta della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, alla quale verrà inviato il ricorso per chiedere che la confisca venga dichiarata illegittima.

