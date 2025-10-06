Scarti dai cantieri sversati nelle campagne di Acerra, vigili ne beccano 2

ACERRA – Prosegue l’attività di controllo e monitoraggio ambientale del territorio in linea con il piano strategico avviato dall’amministrazione comunale per la tutela del decoro urbano della città. La Polizia Municipale di Acerra, infatti, a seguito di attività investigativa ha individuato e denunciato due persone all’autorità giudiziaria con l’accusa di abbandono illecito di rifiuti. Sono cittadini residenti nei comuni limitrofi. Si tratta di due episodi differenti avvenuti in località Candelara, presso il cavalcavia dell’asse di supporto.

Il deferimento all’Autorità Giudiziaria è avvenuto a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell’Ambiente dal D.L. 8 Agosto 2025. In entrambi i casi, all’esito di segnalazione, gli agenti sono intervenuti rinvenendo diversi bustoni contenenti rifiuti riconducibili a materiali di scarto di edilizia.

Le accurate indagini hanno riguardato in particolare l’identificazione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti risalendo così ai responsabile del deposito illecito dei rifiuti.

“Congratulazioni al nostro comando di Polizia Locale – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – che ancora una volta ha dato dimostrazione di prontezza operativa ed efficacia degli accertamenti per quello che resta un gesto irresponsabile, incivile e penalmente rilevante. L’amministrazione comunale continuerà il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti grazie ad un incessante lavoro quotidiano che può contare sull’attività della Municipale, sul sistema di videosorveglianza e sulla collaborazione dei cittadini”.