Scuola di guida di Somma sanzionata: istruttore con patente scaduta e auto non assicurata

Somma Vesuviana: istruttore di guida con patente scaduta e auto senza assicurazione. La Polizia di Stato sanziona un’autoscuola del Vesuviano.

La Polizia di Stato, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, ha sanzionato un’autoscuola del vesuviano a seguito di un controllo avvenuto lo scorso 18 settembre, nel comune di Somma Vesuviana.

Da controlli esperiti dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, uno dei veicoli utilizzato dalla predetta autoscuola è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro amministrativo per la stessa infrazione. Inoltre, gli agenti hanno sorpreso l’istruttore di guida a svolgere la propria funzione di docente con patente di guida scaduta di validità e saldo punti azzerato. I centauri della stradale hanno immediatamente sottoposto a sequestro il veicolo mentre al titolare dell’autoscuola è stata comminata una sanzione di circa 2000 euro. L’attività si inserisce nel più ampio contesto dei controlli della polizia stradale finalizzati alle attività connesse alla circolazione stradale.