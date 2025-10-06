La parlamentare Auriemma interrompe spaccio in piazza ad Acerra e fa arrestare pusher

Una scena di ordinaria illegalità nel cuore di Acerra. In piazza Renella, luogo di ritrovo per famiglie e ragazzi, due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo la segnalazione di Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle.

La parlamentare, vicepresidente vicaria del gruppo M5S alla Camera, si trovava in piazza quando ha notato un sospetto scambio tra due individui. Senza esitare, ha contattato il commissariato di Acerra, permettendo agli agenti di intervenire rapidamente e bloccare i presunti pusher.

“Ad Acerra si spaccia in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, in una zona dove giocano i bambini – ha denunciato Auriemma –. Ringrazio gli agenti per la tempestività, ma non è accettabile che il centro cittadino sia ormai un mercato della droga a cielo aperto”.

Le sue parole rilanciano un tema che da anni preoccupa i residenti: la mancanza di controllo nelle piazze principali. “Nonostante l’assunzione di nuovi vigili urbani, non si riesce a garantire un presidio costante. Serve più presenza, più prevenzione, più coraggio”, ha aggiunto la deputata.

Piazza Renella non è nuova a episodi del genere: scambi rapidi, movimenti sospetti e silenzi assordanti. Quella che dovrebbe essere la vetrina della città si è trasformata, con il tempo, in un crocevia di paura e rassegnazione.

Il blitz di ieri, partito da una segnalazione civica, rappresenta per molti un segnale di speranza: la legalità può ancora passare dagli occhi e dal coraggio dei cittadini.