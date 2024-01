Saviano, inizia il Carnevale con il tradizionale “fucarone”

Riceviamo e pubblichiamo

Parte la 44^ edizione del Carnevale di Saviano.

Domani il via ufficiale con il tradizionale fucarone. Con l’accensione del tradizionale fucarone di mercoledì 17 gennaio, prende il via la 44^ edizione del Carnevale di Saviano 2024, la kermesse che gira tutta intorno alle sfilate degli undici carri allegorici, in rappresentanza di 13 comitati, di domenica 11 e martedì 13.

Domenica 4 invece, ci sarà la presentazione dei carri realizzati secondo i canoni della tradizione locale in cartapesta e polistirolo con movenze elettromeccaniche.

La Festa, organizzata dall’associazione Fondazione Carnevale Savianese con il patrocinio del Comune di Saviano, della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, è ricca di un programma collaterale che animerà anche quest’anno i dieci giorni di festa: spettacoli musicali e serate enogastronomiche con il festival degli artisti di strada. Tra gli spettacoli spicca l’evento di domenica 3 “Nostalgia 90”, il concerto di musica dance degli anni 90 con spettacolari e suggestivi effetti e coreografie.

“Questo – dice Pasquale Napolitano, presidente dell’Associazione “Carnevale Savianese” – sarà l’ultimo carnevale organizzato da questa associazione, per la prossima edizione infatti, lavorerà la Fondazione costituita dal Comune e i cui membri del Consiglio direttivo sono già stati eletti dal Consiglio comunale. Sarà ancora una volta una festa aperta e partecipativa che richiamerà a Saviano migliaia di spettatori”

L’apertura ufficiale dunque è prevista per mercoledì alle 17.30 con il corteo storico “La Repubblica di Masaniello” mentre alle 19.00 nel parcheggio della scuola di via Miccoli ci sarà l’accensione del fucarone a cura delle associazioni “AGM Production” e Rione Capocaccia” in collaborazione con l’Istituto alberghiero L. de Medici di Ottaviano; l’I.S.S. Montalcini – Ferraris di Saviano, l’I.C. 2 A. Ciccone di Saviano e i comitati carri e le associazioni del carnevale