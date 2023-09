Sant’Anastasia, sabato la Notte Bianca dello Sport

Piazza Madonna dell’Arco e via Roma ospiteranno, dalle 18:00 alle 02:00 di sabato 30 settembre, la Notte Bianca per lo Sport 2023. Un evento che coincide con la Settimana Europea dello Sport organizzata su iniziativa della Commissione Europea e gestita dal dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In piazza Arco ci saranno un campo modulare di basket e un campo da tennis, in via Roma sarà di scena il calcio. Ed ancora, in entrambe le piazze: ballo, boxe, judo. Con dj set, musica, aree giochi, gonfiabili per bambini e zucchero filato. “Sarà una festa dello Sport e una grande opportunità per il commercio – dice l’assessore Ciro Pavone – abbiamo invitato i commercianti a tenere aperte le loro attività fino a tardi in modo da offrire alle famiglie, agli atleti, a tutte le persone che arriveranno per partecipare o assistere all’evento, un’esperienza più ricca e bella”.

“Piazza Arco e via Roma saranno trasformate in spazi inediti dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni che hanno aderito per presentare le relative attività, anche con dimostrazioni e performance – dice il sindaco Carmine Esposito – lo sport è importantissimo come momento di aggregazione e formazione, un valore aggiunto per la comunità, un fondamentale riferimento per i nostri ragazzi, per i bambini e la loro salute”.

Le associazioni che hanno aderito alla Notte Bianca dello Sport sono: Asd Talent Dance di Emiliana Esposito, Boschetto Sporting Club di Vincenzo Spina, Centro Studi Danza L’Incantesimo di Maria Oliva, Asd Fortitudo Basket di Federica Sandy Curcio, Stasia Boxe & Fitness di Maria Irene Lanzuise, Asd Mda Cocoon di Luisa Rea, Ssd Academy Calcio Sant’Anastasia di Giuseppe Di Marzo, Asd Paradise Dance Studio di Luigi Guarino, Aps Cristallo di Sabrina Granatello, Asd Kick Boxing Team Russo di Elvira Ordegno.