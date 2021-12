Sant’Anastasia, poche e semplici regole per salvaguardare l’ambiente anche a Capodanno

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Solo nella prima metà di dicembre, un grande risultato: 230 tonnellate

di multimateriale (plastica, alluminio, tetrapak, polistirolo) smaltito,

dato record per Sant’Anastasia e quest’anno una percentuale di raccolta

differenziata che si è attestata sul 72,8% dato che punteremo a

migliorare nel prossimo anno con il piano di implementazione dei servizi

già previsto per la raccolta dei rifiuti. Con il potenziamento

dell’isola ecologica, con la dotazione di 370 nuovi cestini installati

in strada, il 2021 si chiude con un bilancio positivo cui si aggiungono

le attività di controllo a tappeto su tutto il territorio grazie alle

nuove guardie ambientali. “Abbiamo voluto mettere in campo anche una

campagna di sensibilizzazione affinché nessuno si dimentichi della

raccolta differenziata nemmeno a Capodanno – dice l’assessore Ciro

Pavone – sono giorni in cui si consuma più cibo, in cui inevitabilmente

si conferiscono poi più materiali, dalla carta ai tovaglioli, dagli

involucri all’umido, ovviamente la soluzione non può essere, nemmeno per

quel giorno, mischiare tutto in un unico sacco”.

Dunque, poche semplici regole: non utilizzare per alcun motivo i sacchi

neri, vietati dalla legge; separare come sempre i materiali per

frazione, conferire i sacchetti nei giorni previsti dal calendario di

raccolta.

Insomma, la carta – anche quella sporca – nella carta; la plastica, il

polistirolo, il tetrapak, l’alluminio, pur se sporchi, nel

multimateriale; gli avanzi di cibo nell’umido, la restante parte, ossia

tutti i materiali non riciclabili, nel secco residuo; il vetro,

naturalmente, nel vetro.

“Le mascherine, che purtroppo ritroviamo spesso in terra per strada –

vanno per esempio conferite nel secco residuo – ricorda l’assessore – e

se volessimo fare un solo ulteriore esempio, calzante per l’ultimo

dell’anno, quando si apre una bottiglia di spumante il vuoto va

conferito naturalmente nel vetro, il tappo di sughero, biodegradabile,

nell’umido”.

“Con pochi semplici gesti, anche a Capodanno, è facilissimo

salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, mantenere il decoro, evitare

gli sprechi e aumentare la percentuale di raccolta differenziata” – dice

il sindaco Carmine Esposito.

