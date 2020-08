La candidata sindaco Rosalba Punzo inaugura oggi (31 agosto) e domani (1 settembre) i suoi due comitati elettorali.

Questa sera l’appuntamento è alle 19 in via Starza Rosanea al civico 138, domani taglio del nastro per il comitato di via Antonio D’Auria 127. La candidata sindaco, unica donna tra i quattro contendenti, presenterà i 16 candidati della sua lista «Ripartiamo con Rosalba Punzo Sindaco».

«Meritiamo una città diversa», lo slogan scelto dalla già ex presidente del consiglio comunale di Sant’Anastasia che ha messo a disposizione degli elettori brochure con un codice QR che basterà inquadrare con lo smartphone per scaricare il programma elettorale; oltre alla pagina facebook ufficiale della candidata, disponibile una linea whatsapp diretta (3510828522).