Sant’Anastasia, da S.Qui.Sito. due incontri degustativi all’insegna dei sapori natalizi

Riceviamo e pubblichiamo

Due nuovi appuntamenti per scoprire i sapori e le eccellenze gastronomiche delle festività natalizie

Come da programma proseguono le Degustazioni di S.Qui.Sito. Dopo il successo dei primi due appuntamenti di novembre la boutique gastronomica alle porte di Sant’Anastasia è pronta ad accogliere i clienti con due nuovi incontri-degustativi questa volta all’insegna dei sapori natalizi. Lo staff di S.Qui.Sito guiderà i presenti alla scoperta di prodotti artigianali di alta gamma, simbolo del Made in Italy e della gastronomia campana d’eccellenza. Un modo originale per avvicinarsi al Natale tra assaggi in punta di dita e approfondimenti con i produttori, alla scoperta di vere e proprie specialità gastronomiche da gustare durante i giorni di festa.

Sabato 27 novembre, dalle 10 alle 15, gli artigiani del gusto di S.Qui.Sito accoglieranno i presenti con una degustazione di Panettoni S.Qui.Sito: lievitati artigianali di alta qualità, realizzati con lievito madre e ingredienti di prima scelta che conferiscono all’impasto un sapore genuino e avvolgente. Tre i gusti tra i quali orientare la scelta: il Panettone Mandorlato impreziosito da canditi e uvetta sultanina racchiuso in una sottile glassatura di zucchero e mandorle intere; Il Panettone all’albicocca pellecchiella arricchito da cubetti di albicocca vesuviana candita che conferiscono un sapore delicato e persistente al palato; infine il Panettone al Cioccolato un dolce dal profumo intenso caratterizzato da una pioggia di golosi cubetti di cacao. In abbinamento ai tre lievitati sarà servito un calice di “Regina di Felicità” spumante moscato dolce metodo charmat dell’azienda piemontese Cascina Baricchi un vino elegante, morbido e fresco al palato, ottenuto dalla lavorazione di pregiate uve moscato bianco in purezza provenienti dei vigneti del comune di Neviglie.

Sabato 4 dicembre, dalle 10 alle 15, protagonisti assoluti della degustazione saranno invece i prodotti dell’azienda Santomiele specializzata nella lavorazione dei celebri fichi “dottato” del Cilento: una vera e propria eccellenza campana che in azienda viene ogni giorno reinventata e presentata in una veste inedita e sorprendente. Una volta selezionati, essiccati al sole e al vento, i fichi vengono sterilizzati e cotti in forno prima di essere lavorati a mano da esperti artigiani locali. Per l’occasione ai presenti saranno offerte in degustazione le Canette il delicato fico Santomiele alle mandorle, alle noci e al naturale racchiuso in pack ad impatto zero; il Fagottino uno scrigno di verdi foglie di fico che racchiude fichi mandorlati; il Ficodoro una elegante confezione contenente fichi agli aromi mediterranei e ancora il Cioccolato mediterraneo ai fichi, limoni, arance e castagne; il Croccante alla melassa di fichi e il Croccante alle nocciole di Giffoni e cioccolato 70% extra.

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti.

Per partecipare alle degustazioni non è necessaria la prenotazione.