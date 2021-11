De Luca: “Scuole aperte ma No-Vax diventano Dad”. E snocciola numeri del contagio

“Il nostro obiettivo è tenere aperte le scuole tutto l’anno”. Il governatore della Campania, Vincenzo de luca, lo ribadisce più volte durante la consueta diretta Fb del venerdì. “Ad oggi sono 270 le classi chiuse per focolai, 67 classi nel territorio della Napoli 2, 179 alunni positivi e 2.100 persone in isolamento perchè hanno avuti contatti stretti – spiega – Nella Napoli 137 classi, nell’Asl Caserta 36 classi, Asl Avellino 7 classi, Asl Benevento 7 classi, nell’Asl Salerno 48 classi, nell’Asl Napoli 3, 64 classi”.

De Luca ribadisce anche che se si completa al più presto la campagna di vaccinazione per i docenti si potrà evitare la chiusura così come è fondamentale che “non ci siano più famiglie no vax perché poi diventano famiglie dad, se ognuno fa il suo dovere ci riusciamo a tenere aperte le scuole”.