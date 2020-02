Il movimento politico “sìAMO ANASTASIANI – IL FUTURO CHE CI MERITIAMO” scende in campo contro il degrado urbano ed in particolare per riapporre – dopo diverse segnalazioni andate a vuoto – il Tricolore in Piazza IV Novembre, luogo simbolo alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

Il segretario cittadino, Ciro Terracciano, annuncia che “già lunedì ci recheremo al Comune per consegnare una bandiera Italiana nuova di zecca e così ridare dignità e decoro alla nostra storia e a quella di un’intera Comunità”.

Il portavoce del movimento, Ciro Pavone, aggiunge: “La bandiera strappata è un’offesa insopportabile che non possiamo più tollerare e un cattivo insegnamento alle nuove generazioni. Il nostro è un gesto non solo simbolico contro il degrado di tutti i tipi in cui versa il nostro territorio, ma in particolare per evidenziare l’incuria, la negligenza e la strafottenza di chi non ha a cuore la nostra città”. E conclude: “È giusto dare degna memoria a chi ha combattuto e perso la propria vita per la nostra Patria”.