Continua la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Acerra e i dirigenti degli istituti scolastici cittadini. Il Sindaco Raffaele Lettieri ha riunito nuovamente questa mattina, all’indomani dell’emanazione dell’Ordinanza n.4 del Presidente della Giunta regionale della Campania, il tavolo permanente per affrontare il programma di disinfezione straordinaria dei locali scolastici. Il Comune di Acerra, a supporto di queste attività, sosterrà economicamente e finanzierà il programma di disinfezione che sarà operato direttamente dalle scuole. Sempre in via precauzionale, inoltre con Ordinanza sindacale n.11 di oggi, è stata ordinata la sospensione del mercato cittadino in programma sabato 29 febbraio.

Ribadito l’appello di attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e dagli organi istituzionali per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico, che portano ad allarmismo e psicosi.