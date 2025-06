Prova a rubare Stelvio, autore nei guai: raid sventato a Nola

Un nuovo episodio di criminalità ha scosso il Nolano, dove la prontezza degli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro ha permesso di sventare un tentativo di furto d’auto e di identificare rapidamente il responsabile. Il fatto è avvenuto nel Comune di Nola, dove un residente di Lauro ha sporto denuncia dopo aver scoperto che qualcuno aveva provato a rubare la sua Alfa Romeo Stelvio, manomettendo il sofisticato sistema di antifurto del veicolo.

Le indagini, avviate immediatamente dopo la segnalazione, hanno portato all’identificazione di un 43enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’uomo, residente nella provincia di Napoli, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola per tentato furto di autovettura. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria.

Ma non è tutto: gli agenti del Commissariato di Lauro hanno deferito all’Autorità Giudiziaria anche un secondo individuo, un 55enne residente nel Vallo di Lauro, accusato di falso in atto pubblico e simulazione di reato. L’uomo, anch’egli con precedenti, avrebbe inscenato e denunciato il furto dell’auto che aveva in locazione, tentando così di trarre in inganno le autorità.

Si sottolinea che le accuse sono allo stato attuale provvisorie e che la colpevolezza delle persone coinvolte sarà accertata solo al termine del processo.