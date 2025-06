Controlli antidroga e arresti, blitz nella movida vesuviana

San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma: Controlli dei Carabinieri nella movida e nelle palazzine popolari

La movida a San Sebastiano e la devianza giovanile sempre nella lente dei controlli dei carabinieri di Torre del Greco che questa notte hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città a sud di Napoli.

Durante le operazioni a finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne incensurato di Ercolano. Il ragazzo è a bordo della propria fiat Panda quando – a piazza della Repubblica – tenta di eludere il controllo dei Carabinieri fuggendo. I militari inseguono il 20enne e lo bloccano. Perquisito, viene trovato in possesso di 30 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

Il 20enne è in attesa di giudizio.

Durante il servizio i carabinieri hanno controllato 70 persone giovanissimi, 41 auto e 11 scooter.

Nelle stesse ore i militari della compagnia di Torre del Greco, con il prezioso contributo dei carabinieri de reggimento Campania, hanno rastrellato le palazzine popolari di via Veseri a Massa di Somma. In una cantina sono stati rinvenuti e sequestrati 11 bustine con all’interno 21 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, un machete e 1 coltello con una lama lunga 25 centimetri.

I controlli continueranno nelle prossime serate