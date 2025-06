Operaio cade durante lo scarico e muore sul colpo

POGGIOMARINO – Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in via Arcivescovo D’Ambrosio, cadendo da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato nelle operazioni di scarico merci per conto di una ditta operante nel settore del trasporto su strada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava svolgendo la propria mansione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. L’impatto è stato violento: per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente. Presente anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma, che ha eseguito i rilievi tecnici e ispettivi di rito.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una questione purtroppo ancora troppo spesso sottovalutata. In attesa di riscontri ufficiali, resta lo sgomento per una vita spezzata mentre si svolgeva una mansione quotidiana e apparentemente ordinaria.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Le autorità stanno informando i familiari e verificando eventuali responsabilità da parte dell’azienda o mancanze nei dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente. Intanto, la comunità di Poggiomarino si stringe nel dolore per l’ennesima vittima del lavoro.