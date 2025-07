Prestiti, tassi e pratiche: tutto quello che bisogna sapere sui prestiti spiegato in modo semplice

Ottenere un prestito oggi è diventato un processo rapido, digitale e accessibile anche da smartphone, ma la facilità con cui si può inoltrare una richiesta non deve far perdere di vista la complessità e l’importanza della scelta. Parliamo di un impegno economico che può durare diversi anni, condizionare il bilancio familiare e influenzare il proprio futuro finanziario. Ecco perché è fondamentale conoscere bene le regole del gioco prima di firmare un contratto.

In questo articolo analizziamo in modo chiaro e aggiornato come funzionano i prestiti, quali sono le differenze tra le varie tipologie disponibili e come individuare la soluzione più adatta a ogni esigenza.

Cosa significa ottenere un prestito oggi

Un prestito è una somma di denaro che una banca o una società finanziaria concedono a un individuo o a un’impresa, con l’impegno da parte del richiedente di restituirla entro un tempo definito e con l’aggiunta di interessi. A seconda della finalità, può trattarsi di un prestito personale, un prestito auto, un prestito ipotecario, un prestito per imprese e così via.

La normativa sui prestiti, in particolare il Decreto legislativo 141/2010, impone obblighi precisi agli istituti, tra cui la valutazione del merito creditizio del richiedente, l’informazione precontrattuale dettagliata e il diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma.

L’evoluzione del settore ha portato all’introduzione di nuovi strumenti, come il “compra ora, paga dopo” (Buy Now Pay Later), e alla possibilità di completare tutto l’iter in modalità completamente digitale, dalla richiesta al bonifico sul conto.

Se si vuole richiedere un prestito, però, bisogna essere consapevoli di ciò che si fa, quindi per lo meno conoscere cos’è il TAN (Tasso Annuo Nominale) o, ancor più importante, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Quest’ultimo infatti include tutte le voci di costo: interessi, spese di istruttoria, assicurazioni obbligatorie e oneri fiscali.

Tipologie di prestito: scegliere in base alle proprie esigenze

Uno degli aspetti meno noti del credito al consumo è la grande varietà di forme che un prestito può assumere. La distinzione più importante è tra prestiti finalizzati e non finalizzati: i primi servono a finanziare una spesa specifica (ad esempio, l’acquisto di un’auto o una ristrutturazione), i secondi possono essere usati per qualsiasi esigenza personale, senza dover fornire una giustificazione. Ci sono però diverse altre tipologie di prestito dalle caratteristiche uniche.

Un prestito personale, ad esempio, permette di ottenere liquidità per coprire spese mediche, studi universitari o nuovi arredi. È rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati, che devono dimostrare di essere in grado di rimborsare la somma richiesta.

La cessione del quinto è una particolare modalità di prestito personale che prevede la trattenuta diretta della rata dalla busta paga o dalla pensione, e garantisce una maggiore sicurezza per l’istituto erogante, anche se comporta costi assicurativi obbligatori.

Tra le forme più utilizzate dalle imprese c’è il prestito professionale, che può finanziare l’acquisto di attrezzature, immobili o semplicemente migliorare la liquidità aziendale.

Come confrontare e richiedere un prestito in modo consapevole

La fase di confronto tra più preventivi è quella che fa la differenza tra un prestito sostenibile e uno che può diventare un peso. È importante chiedere sempre i fogli informativi precontrattuali e verificare attentamente non solo il TAN ma soprattutto il TAEG, che fornisce un’indicazione completa del costo effettivo dell’operazione.

L’uso di strumenti digitali ha reso questo processo più accessibile e veloce: oggi è possibile inviare documentazione, firmare i contratti e ricevere il bonifico direttamente online, senza necessità di recarsi in filiale.

Inoltre, molti strumenti di comparazione online permettono ormai di confrontare rapidamente le proposte di più finanziarie, per non legarsi unicamente all’offerta della propria banca. Questa pagina di Facile.it per esempio riepiloga i prestiti più convenienti del giorno per ogni finalità, per farsi già un’idea di quale banca propone le condizioni migliori per la destinazione che si vuole fare del denaro.

In caso di difficoltà a rimborsare, poi, è sempre possibile rinegoziare i termini o procedere con l’estinzione anticipata del prestito, che comporta il pagamento del capitale residuo e una penale che, per legge, non può superare l’1%.